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Оклад экс-защитника «Чикаго» Калынака в «Ак Барсе» составит 34 млн рублей в год

Уайатт Калынак переходит в «Ак Барс».

По данным Metaratings.ru, канадский защитник подписал однолетний контракт с «Ак Барсом». Оклад Калынака составит 34 млн рублей.

В прошлом сезоне 28-летний игрок выступал в финской Liiga за «Пеликанс». В 59 матчах чемпионата Финляндии он набрал 33 (10+23) очка при полезности «-9».

Ранее Уайатт Калынак играл в НХЛ за «Чикаго». Он провел 26 матчей в лиге и набрал 9 (4+5) очков.

Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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