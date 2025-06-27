Оклад экс-защитника «Чикаго» Калынака в «Ак Барсе» составит 34 млн рублей в год

Уайатт Калынак переходит в «Ак Барс».

По данным Metaratings.ru, канадский защитник подписал однолетний контракт с «Ак Барсом ». Оклад Калынака составит 34 млн рублей.

В прошлом сезоне 28-летний игрок выступал в финской Liiga за «Пеликанс». В 59 матчах чемпионата Финляндии он набрал 33 (10+23) очка при полезности «-9».

Ранее Уайатт Калынак играл в НХЛ за «Чикаго». Он провел 26 матчей в лиге и набрал 9 (4+5) очков.