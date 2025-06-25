Экс-защитник «Чикаго» Калынак попал в сферу интересов «Ак Барса». Он набрал 10+23 в 59 играх чемпионата Финляндии (Metaratings)
Уайатт Калынак попал в сферу интересов «Ак Барса».
Об этом сообщает Metaratings.
В минувшем сезоне 28-летний канадский защитник выступал в финской Liiga за «Пеликанс». В 59 матчах чемпионата Финляндии он набрал 33 (10+23) очка при полезности «-9».
Ранее Уайатт Калынак играл в НХЛ за «Чикаго». Он провел 26 матчей в лиге и набрал 9 (4+5) очков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости