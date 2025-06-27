«Эдмонтон» продлил контракт с Фредериком на 8 лет, кэпхит – 3,85 млн долларов

«Эдмонтон» продлил контракт с Трентом Фредериком на 8 лет.

Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер. Кэпхит составит 3,85 млн долларов.

По истекающему контракту 27-летний нападающий получал 2,3 миллиона долларов за сезон.

Трент Фредерик перешел в «Эдмонтон » из «Бостона» по ходу прошедшего сезона. За канадский клуб в регулярном чемпионате НХЛ он провел 1 матч, в плей-офф Кубка Стэнли форвард сыграл 22 игры и набрал 4 (1+3) очка.