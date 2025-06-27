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«Эдмонтон» продлил контракт с Фредериком на 8 лет, кэпхит – 3,85 млн долларов

«Эдмонтон» продлил контракт с Трентом Фредериком на 8 лет.

Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер. Кэпхит составит 3,85 млн долларов. 

По истекающему контракту 27-летний нападающий получал 2,3 миллиона долларов за сезон.

Трент Фредерик перешел в «Эдмонтон» из «Бостона» по ходу прошедшего сезона. За канадский клуб в регулярном чемпионате НХЛ он провел 1 матч, в плей-офф Кубка Стэнли форвард сыграл 22 игры и набрал 4 (1+3) очка.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Даррена Дрегера
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