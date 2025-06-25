  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Эдмонтон» обменял Кэйна из-за повышения зарплаты Драйзайтля и ради продления контракта с Бушаром. «Ойлерс» хотят обменять Арвидссона, чтобы еще разгрузить платежку (Пьер ЛеБрюн)
5

«Эдмонтон» обменял Кэйна из-за повышения зарплаты Драйзайтля и ради продления контракта с Бушаром. «Ойлерс» хотят обменять Арвидссона, чтобы еще разгрузить платежку (Пьер ЛеБрюн)

«Эдмонтон» обменял Эвандера Кэйна, чтобы продлить контракт с Эваном Бушаром.

Сегодня стало известно об обмене 33-летнего канадского форварда в «Ванкувер». «Ойлерс» получили 117-й выбор на предстоящем драфте НХЛ. Отметим, что этот пик «Эдмонтон» отдал «Ванкуверу» в августе 2024 года в обмен на Василия Подколзина.

«Повышение зарплаты Леона Драйзайтля со следующего сезона, а также серьезная прибавка в контракте Эвана Бушара – вот на что в первую очередь пойдут сэкономленные под потолком средства.

Тем не менее, «Ойлерс» требуется больше места – в частности, рассматривается вариант с обменом Виктора Арвидссона», – написал Пьер ЛеБрюн

Инсайдер уточнил, сколько еще места под потолком зарплат требуется «Эдмонтону».   

«Речь идет не только о том, чтобы освободить место под новый контракт Эвана Бушара, который зарабатывает 3,9 млн в год. Леон Драйзайтль также переходит на контракт с кэпхитом 14 млн долларов. В сумме только на этих двух игроков «Ойлерс» требовалось найти дополнительно от 10 до 12 миллионов под потолком зарплат на следующий сезон.

Обмен Кэйна, безусловно, помогает, но «Эдмонтон» также намерен попытаться обменять Виктора Арвидссона, который зарабатывает 4 млн долларов в год», – написал ЛеБрюн. 

«Эдмонтон» освободил 5,125 млн долларов в платежке после обмена Кэйна и вернул 117-й пик, отданный за Подколзина. «Ванкувер» заплатит форварду 4 млн за последний год контракта

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Пьера ЛеБрюна
logoВанкувер
деньги
logoЭдмонтон
logoЭвандер Кэйн
logoЛеон Драйзайтль
logoВиктор Арвидссон
logoНХЛ
logoЭван Бушар
Пьер ЛеБрюн
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Эдмонтон» освободил 5,125 млн долларов в платежке после обмена Кэйна и вернул 117-й пик, отданный за Подколзина. «Ванкувер» заплатит форварду 4 млн за последний год контракта
10сегодня, 17:05
Кэйн об уходе из «Эдмонтона»: «Благодарю за доверие, навсегда запомню наши плей-офф. Стать игроком «Ванкувера» – честь, жду возможности сыграть перед родными трибунами»
8сегодня, 16:34
«Эдмонтон» обменял Кэйна в «Ванкувер» на выбор в 4-м раунде драфта-2025
64сегодня, 16:06
Главные новости
СКА интересуется Менеллом из «Динамо» и может выменять его на 18-летнего Кола (Metaratings)
19 минут назад
Губерниев о включении Могильного в Зал славы: «Россия по-прежнему кует суперзвезд для НХЛ, это важно, но не поможет нам вернуться на турниры»
220 минут назад
Журналист Sportsnet Фрэнсис об Андерссоне: «Мог бы усилить «Даллас», «Нэшвилл», «Баффало», «Торонто». «Эдмонтон» и «Ванкувер» в списке из 6 клубов, куда Расмус точно не перейдет»
635 минут назад
Миллер и гендиректор СКА Стеничкин провели рабочую встречу, обсудив развитие клуба и подготовку команд системы к сезону-2025/26
9сегодня, 17:19
«Эдмонтон» освободил 5,125 млн долларов в платежке после обмена Кэйна и вернул 117-й пик, отданный за Подколзина. «Ванкувер» заплатит форварду 4 млн за последний год контракта
10сегодня, 17:05
Кэйн об уходе из «Эдмонтона»: «Благодарю за доверие, навсегда запомню наши плей-офф. Стать игроком «Ванкувера» – честь, жду возможности сыграть перед родными трибунами»
8сегодня, 16:34
«Эдмонтон» обменял Кэйна в «Ванкувер» на выбор в 4-м раунде драфта-2025
64сегодня, 16:06
Новиков о включении Могильного в Зал славы: «Надо изучать, как появляются такие люди. Может, это от космоса? Даже находясь в Америке, Александр прославлял СССР»
16сегодня, 15:43
Пинчук о CS: «Играю в «контру» часто, очень нравится. У меня 9-й лвл на Faceit, 2000 часов в игре, любимая карта – Mirage, оружие – калаш. Ожиганов – самый жесткий, у него 2700 эло, 10-й лвл»
3сегодня, 15:32
Игроки «Локомотива» привезли Кубок Гагарина в ярославское училище ПВО. Курсанты рассказали хоккеистам о ракетном щите России и вручили сувениры
6сегодня, 15:13Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Костина: «У «Авангарда» был интерес. Сейчас они не знают, останется ли Клим в России, подписывают игроков. Достойный контракт они не смогут предложить, возможно»
157 минут назад
Плющев о включении Могильного в Зал славы: «Давно заслужил. Непонятны критерии отбора, почему была длительная пауза после завершения карьеры»
сегодня, 17:34
Набоков о задачах «Металлурга»: «Цель одна – выиграть Кубок Гагарина, остальное – второстепенно»
3сегодня, 16:48
«Ак Барс» продлил контракт с Журавлевым на 2 года. У 25-летнего защитника 0+6 и «минус 6» в 55 матчах регулярки
7сегодня, 16:16
Могильный о включении в Зал славы: «Это еще одно признание высочайшего уровня нашей школы и мотивация для молодых игроков. Если я сумел добиться таких успехов, то и перед вами все двери открыты»
1сегодня, 14:41
Илья Набоков: «Металлургу» немного не хватило эмоций в плей-офф. На нас настраивались как на чемпионов. Нам было вдвойне сложнее»
2сегодня, 13:48
Сопин о Войнове: «Рады, что такой солидный мастер возвращается в «Авангард». Ждем, что Вячеслав станет лидером команды, поведет ее к новым победам»
10сегодня, 12:43
Жафяров заработает около 20 млн рублей за год в «Нефтехимике» («СЭ»)
2сегодня, 10:44
«Трактор» продлил контракт с Горюновым-Рольгизером на год
6сегодня, 09:58
Федоров о Могильном в Зале славы: «Награда нашла своего героя! Поздравляю Сашу. Заслуженно! Вовремя!»
3сегодня, 09:41