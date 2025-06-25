«Эдмонтон» обменял Кэйна из-за повышения зарплаты Драйзайтля и ради продления контракта с Бушаром. «Ойлерс» хотят обменять Арвидссона, чтобы еще разгрузить платежку (Пьер ЛеБрюн)

«Эдмонтон» обменял Эвандера Кэйна, чтобы продлить контракт с Эваном Бушаром.

Сегодня стало известно об обмене 33-летнего канадского форварда в «Ванкувер». «Ойлерс» получили 117-й выбор на предстоящем драфте НХЛ . Отметим, что этот пик «Эдмонтон» отдал «Ванкуверу » в августе 2024 года в обмен на Василия Подколзина.

«Повышение зарплаты Леона Драйзайтля со следующего сезона, а также серьезная прибавка в контракте Эвана Бушара – вот на что в первую очередь пойдут сэкономленные под потолком средства.

Тем не менее, «Ойлерс» требуется больше места – в частности, рассматривается вариант с обменом Виктора Арвидссона», – написал Пьер ЛеБрюн .

Инсайдер уточнил, сколько еще места под потолком зарплат требуется «Эдмонтону ».

«Речь идет не только о том, чтобы освободить место под новый контракт Эвана Бушара, который зарабатывает 3,9 млн в год. Леон Драйзайтль также переходит на контракт с кэпхитом 14 млн долларов. В сумме только на этих двух игроков «Ойлерс» требовалось найти дополнительно от 10 до 12 миллионов под потолком зарплат на следующий сезон.

Обмен Кэйна, безусловно, помогает, но «Эдмонтон» также намерен попытаться обменять Виктора Арвидссона, который зарабатывает 4 млн долларов в год», – написал ЛеБрюн.

«Эдмонтон» освободил 5,125 млн долларов в платежке после обмена Кэйна и вернул 117-й пик, отданный за Подколзина. «Ванкувер» заплатит форварду 4 млн за последний год контракта