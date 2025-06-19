«Эдмонтон» согласовывает с Фредериком контракт на 8 лет с зарплатой от 3,5 до 4 млн долларов в год
«Эдмонтон» намерен продлить контракт с Трентом Фредериком.
«Ойлерс» близки к подписанию нового соглашения с 27-летним нападающим.
Сообщается, что стороны подпишут договор на восемь лет со средней зарплатой от 3,5 до 4 миллионов долларов в год.
По истекающему контракту хоккеист получал 2,3 миллиона долларов за сезон.
Трент Фредерик перешел в «Эдмонтон» из «Бостона» по ходу прошедшего сезона. За канадский клуб в регулярном чемпионате НХЛ он провел 1 матч, в плей-офф Кубка Стэнли форвард сыграл 22 игры и набрал 4 (1+3) очка.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Faceoff
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