«Эдмонтон» согласовывает с Фредериком контракт на 8 лет с зарплатой от 3,5 до 4 млн долларов в год

«Эдмонтон» намерен продлить контракт с Трентом Фредериком.

«Ойлерс» близки к подписанию нового соглашения с 27-летним нападающим.

Сообщается, что стороны подпишут договор на восемь лет со средней зарплатой от 3,5 до 4 миллионов долларов в год.

По истекающему контракту хоккеист получал 2,3 миллиона долларов за сезон.

Трент Фредерик перешел в «Эдмонтон » из «Бостона» по ходу прошедшего сезона. За канадский клуб в регулярном чемпионате НХЛ он провел 1 матч, в плей-офф Кубка Стэнли форвард сыграл 22 игры и набрал 4 (1+3) очка.