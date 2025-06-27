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Иск против экс-тренера «Чикаго» о сексуальном насилии рассмотрит суд присяжных. Олдрич якобы предлагал игроку оральный секс

Иск о сексуальном насилии против экс-тренера «Чикаго» рассмотрит суд присяжных.

Ранее сообщалось, что еще один бывший хоккеист «Блэкхокс» заявил в иске, что бывший видеотренер команды Брэд Олдрич подверг его сексуальному насилию в сезоне-2009/10, и клуб неадекватно отреагировал на его жалобу.

Отмечается, что истец присутствовал в составе «Чикаго» как запасной – это хоккеисты из низшей лиги, которые ездили с командой во время плей-офф на случай травм.

В иске утверждается, что Олдрич приглашал игроков запасного состава к себе домой под предлогом обсуждения хоккейной тактики, но позже пытался заставить игроков смотреть с ним порнографические фильмы. 

Олдрича обвиняют в том, что он предложил заняться оральным сексом с «Джоном Доу» (вымышленное имя истца – прим Sports.ru), а также подошел к нему сзади и прижал пенис к спине и ягодицам «Джона Доу» через одежду.

Как сообщает The Athletic, суд Чикаго постановил: иск против «Блэкхокс» по делу Олдрича дойдет до суда присяжных – слушания начнутся 27 октября. 

Ранее попытка клуба добиться отклонения иска через процедуру summary judgment (ускоренное рассмотрение без суда) провалилась: судья Барбара Флорес отклонила ходатайство «Блэкхокс».

Представитель «Чикаго» ссылался на якобы недопустимость доказательств и истечение срока давности. Однако, по мнению суда, «имеются спорные факты, и разумные стороны могут прийти к различным выводам, что делает дело предметом рассмотрения присяжных».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: DailyFaceoff
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