Кит о включении в Зал славы: «Не задумывался об этом до завершения карьеры. Люди начали спрашивать, говорить, что я достоин такого признания»
«На самом деле я не задумывался о Зале славы до тех пор, пока не завершил карьеру. Мысль пришла лишь потому, что люди начали спрашивать меня об этом и говорить, что, по их мнению, я достоин такого признания.
Но пока играл, я был сосредоточен только на том, чтобы выполнять свою работу как можно лучше и помогать команде в любой роли. Конечно, с возрастом начинаешь надеяться, что, возможно, заслужишь такую честь.
Но по-настоящему я начал думать об этом только после завершения карьеры», – сказал Данкан Кит.
Экс-защитник Данкан Кит – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» (2010, 2013 и 2015). Он играл в НХЛ за «Блэкхокс» и «Эдмонтон» и набрал 646 (106+540) очков в 1256 играх регулярного чемпионата в карьере. В составе сборной Канады он выиграл золото на Олимпийских играх 2010 года и Олимпиаде-2014.