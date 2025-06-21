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«Айлендерс» изучают рынок на предмет обмена Добсона. Защитник хочет получать более 11 млн долларов в год

«Айлендерс» могут обменять Ноа Добсона.

Контракт 25-летнего защитника и клуба завершился – хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента.

Его зарплата по этому соглашению составляла 4 миллиона долларов в год.

Сообщается, что «островитяне» изучают рынок на предмет обмена Добсона после того, как появились информация о том, что он хочет получать более 11 миллионов долларов в год по долгосрочному контракту.

В прошлом сезоне Добсон набрал 39 (10+29) очков при полезности «минус 16» в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Fourth Period
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