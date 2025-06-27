Максим Рыбин: «У «Авангарда» идут мощные подписания, это самый активный клуб на трансферном рынке КХЛ. Удивляет, что многие другие клубы молчат»

Максим Рыбин высказался о селекционной работе «Авангарда» в межсезонье.

«Авангард» – самый активный клуб на трансферном рынке КХЛ . У него идут мощные подписания. Значит, команда действительно хочет выиграть Кубок и стать чемпионами.

Удивляет, что многие другие клубы молчат, когда до выхода команд из отпуска остается две-три недели», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.

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