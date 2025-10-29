Ремпе выбыл на долгий срок после драки с Ривсом. У форварда «Рейнджерс» травма верхней части тела
Мэтт Ремпе выбыл на долгий срок после драки с Райаном Ривсом.
Инцидент произошел в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Рейнджерс» и «Сан-Хосе» (5:6 ОТ).
Ремпе пропустил несколько ударов в голову и не смог продолжить игру после потасовки. Сообщалось, что у него травма верхней части тела.
Главный тренер команды из Нью-Йорка Майк Салливан заявил, что 23-летний форвард выбыл на долгий срок.
За 68 матчей в регулярках НХЛ Ремпе набрал 11 (5+6) очков и 145 штрафных минут при среднем игровом времени 7:57.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
