Светлов о будущем Кузнецова: «Евгений провел противоречивый сезон в СКА. Если у него будут горящие глаза Радулова, проблем с клубом не возникнет – по обе стороны океана»

Сергей Светлов высказался о возможном возвращении Евгения Кузнецова в НХЛ.

В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию. Ранее агент Шуми Бабаев заявил, что игрок проведет следующий сезон в Северной Америке. Евгений Кузнецов уже играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину».

– Главный сюрприз рынка-2025 для вас?

– Судя по всему, рынок КХЛ оказался не очень открыт для такого мастера, как Евгений Кузнецов. Во всяком случае прочитал в прессе, что теперь он рассматривает варианты прежде всего в НХЛ.

– Какие клубы КХЛ могли интересоваться Кузнецовым?

– Ходили слухи про «Трактор », на мой взгляд, это был бы самый красивый финал для воспитанника местного хоккея.

Я так понял, что прошлым летом «Ак Барс » не угадал с уходом Радулова и Вадима Шипачева – и теперь посматривал в сторону Кузнецова. Тоже интересный вариант, учитывая то, что в Казани челябинский тренер, а клубу нужны имена и лидеры.

– Сможет ли Кузнецов на своем уровне вернуться в НХЛ?

– Евгений провел очень противоречивый сезон в СКА – хорошие игры, когда проявлялся потенциал большого мастера, сменяли нервные, когда шел неровный хоккей, с удалениями. При этом позиция лидера атаки была свободна – и по ходу чемпионата ее скорее занял Сергей Плотников .

Вообще для любого опытного игрока всегда самое главное – здоровье, режим и мотивация. Посмотрите, например, на Радулова. Не так легко поверить, что Александр на шесть лет старше Кузнецова. Радулов был заряжен на протяжении всего сезона, избежал серьезных травм, смог добавить в плей-офф, стал абсолютным лидером команды.

Если у Кузнецова будут горящие глаза Радулова, то никаких проблем с клубом не возникнет – по обе стороны океана. Тем более что 33 года по нынешним временам вполне рабочий возраст. А вот если вспоминать советский хоккей, в котором была суперконкуренция, то в нем ты считался ветераном уже в 30 лет – и молодые активно поджимали.

– Есть ли шанс у Кузнецова вернуться в «Вашингтон» и помочь Александру Овечкину побить суммарный рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярке и плей-офф?

– В НХЛ все просто – все решают деньги. Когда у игрока был контракт на многие миллионы, «Вашингтон» предпочел вариант с «Каролиной». В принципе этот ход, как и ряд других, помог клубу пройти перестройку и в прошедшем сезоне вернуться в число лидеров НХЛ.

Но даже в своем нынешнем состоянии фаворита «столичные» могут вернуть так хорошо им знакомого игрока – пусть и за другие деньги, – сказал бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов.