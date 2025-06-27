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Губерниев о Кузнецове: «Он игрок уровня основного состава, пожалуй, любой команды НХЛ. Если Женя снова зажжет свою звезду за океаном, будет очень приятно»

Дмитрий Губерниев высказался о возможном возвращении Евгения Кузнецова в НХЛ.

В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию. Ранее агент Шуми Бабаев заявил, что игрок проведет следующий сезон в Северной Америке.

Евгений Кузнецов уже играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину».

«Он хороший мастер. Если он пригодится в НХЛ, это будет здорово. Я за Женю болею. Давно за ним слежу, он действительно выдающийся игрок, игрок уровня основного состава, пожалуй, любой команды НХЛ.

Поэтому если он снова зажжет свою звезду за океаном, это будет очень приятно, по крайней мере мне. Я думаю, что и всем поклонникам хоккея», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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