Юрий Новиков: «Нам нужна организация, которая участвовала бы в судьбе ребят, оказавшихся в сложной ситуации. Они должны знать, что у них есть опора»

Юрий Новиков заявил о необходимости организации, которая помогала бы игрокам.

«Я считаю, что нам нужна нейтральная организация, которая участвовала бы в судьбе ребят, оказавшихся в сложной ситуации. Они должны знать, что у них есть опора.

Убежден, что такая организация необходима. Бывает, что один случай может спасти человека. И такая организация была бы способна выправить судьбы наших игроков», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

Юрий Новиков: «Агент бьется за Кузнецова, не бросает в трудной ситуации. Он должен закрыть Женю на ключ, помочь победить зло. Надо идти даже в слабую команду НХЛ»