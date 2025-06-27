Юрий Новиков: «Нам нужна организация, которая участвовала бы в судьбе ребят, оказавшихся в сложной ситуации. Они должны знать, что у них есть опора»
Юрий Новиков заявил о необходимости организации, которая помогала бы игрокам.
«Я считаю, что нам нужна нейтральная организация, которая участвовала бы в судьбе ребят, оказавшихся в сложной ситуации. Они должны знать, что у них есть опора.
Убежден, что такая организация необходима. Бывает, что один случай может спасти человека. И такая организация была бы способна выправить судьбы наших игроков», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.
Юрий Новиков: «Агент бьется за Кузнецова, не бросает в трудной ситуации. Он должен закрыть Женю на ключ, помочь победить зло. Надо идти даже в слабую команду НХЛ»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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