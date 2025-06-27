Щитов о Комтуа: «Если он останется, это будет большим усилением для «Динамо». В плей-офф Максим был незаменимым»
Никита Щитов оценил игру форварда Максима Комтуа.
Срок соглашения хоккеиста с «Динамо» истек 31 мая. Ранее сообщалось, что форвард хочет вернуться в НХЛ.
«Если Максим Комтуа останется, то это будет большим усилением для «Динамо». Это очень хороший игрок, в плей-офф он был незаменимым.
Максим постоянно проводил большую работу, помогал команде. Это большой плюс», – сказал тренер защитников «Лады» Никита Щитов.
Агентство Комтуа: «Будущее игрока будет известно позже, ждем открытия рынка НХЛ»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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