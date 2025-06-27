Щитов о Комтуа: «Если он останется, это будет большим усилением для «Динамо». В плей-офф Максим был незаменимым»

Никита Щитов оценил игру форварда Максима Комтуа.

Срок соглашения хоккеиста с «Динамо » истек 31 мая. Ранее сообщалось, что форвард хочет вернуться в НХЛ.

«Если Максим Комтуа останется, то это будет большим усилением для «Динамо». Это очень хороший игрок, в плей-офф он был незаменимым.

Максим постоянно проводил большую работу, помогал команде. Это большой плюс», – сказал тренер защитников «Лады» Никита Щитов .

Агентство Комтуа: «Будущее игрока будет известно позже, ждем открытия рынка НХЛ»