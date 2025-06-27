Девин Броссо поделился впечатлениями от Москвы.

Ранее 29-летний канадский форвард перешел в «Динамо» из «Амура».

– Фактор Москвы сыграл свою роль при переходе в «Динамо»?

– Свои первые несколько сезонов в КХЛ я провел в Москве, играя за «Куньлунь». Потрясающий город, один из лучших в мире, по моему скромному мнению. Возвращение сюда – не определяющий фактор, а приятный бонус.

Играть за такую серьезную организацию, как «Динамо», да еще и в Москве, – дополнительная мотивация. С нетерпением жду возвращения в Москву, – сказал нападающий «Динамо» Девин Броссо.