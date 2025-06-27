«Ванкувер» добился прогресса в переговорах с Гарландом. Форвард может продлить контракт на 6 лет с кэпхитом 6 млн долларов

«Ванкувер» добился прогресса в переговорах с Конором Гарландом.

Об этом сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

Срок действующего соглашения 29-летнего игрока с клубом с кэпхитом 4,95 млн долларов рассчитан до конца чезона-2025/26.

«Похоже, что «Кэнакс» добились значительного прогресса в переговорах о продлении контракта с нападающим Конором Гарлендом.

Он не имеет права подписывать новый контракт до 1 июля, но не удивлюсь, если вскоре после этого соглашение будет подписано», – написал Серавалли.

По данным инсайдера Рика Даливала, игрок может продлить контракт на 6 лет с кэпхитом 6 млн долларов.

«Похоже, что новый контракт Конора Гарланда в «Ванкувере» может быть на 6 лет и 36 млн долларов», – написал Даливал.

Нападающий Конор Гарланд набрал 50 (19+31) очков в 81 матче регулярного чемпионата-2024/25 за «Ванкувер ».