«Ванкувер» и «Анахайм» устроили массовую стычку. Зеграс провел 1-ю драку в НХЛ – против Гарланда
«Ванкувер» и «Анахайм» устроили массовую стычку в матче НХЛ.
Инцидент произошел за 5 секунд до конца игры регулярного чемпионата, в которой «Кэнакс» одержали победу со счетом 3:2.
Форвард «Дакс» Тревор Зеграс провел первую в карьеру драку на уровне НХЛ. Его оппонентом стал Конор Гарланд, для которого это был 11-й поединок в лиге.
Параллельно на другой части площадки еще четверо хоккеистов пытались начать потасовку.
В результате по 5 минут штрафа за драку получили Зеграс и Гарланд, по 2+2 за грубость арбитры дали Джейку Трубе и Дереку Форборту.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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