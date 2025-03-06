«Ванкувер» и «Анахайм» устроили массовую стычку. Зеграс провел 1-ю драку в НХЛ – против Гарланда

«Ванкувер» и «Анахайм» устроили массовую стычку в матче НХЛ.

Инцидент произошел за 5 секунд до конца игры регулярного чемпионата, в которой «Кэнакс» одержали победу со счетом 3:2.

Форвард «Дакс» Тревор Зеграс провел первую в карьеру драку на уровне НХЛ. Его оппонентом стал Конор Гарланд , для которого это был 11-й поединок в лиге.

Параллельно на другой части площадки еще четверо хоккеистов пытались начать потасовку.

В результате по 5 минут штрафа за драку получили Зеграс и Гарланд, по 2+2 за грубость арбитры дали Джейку Трубе и Дереку Форборту .