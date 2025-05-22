США победили Финляндию (5:2) в 1/4 финала ЧМ-2025 и сыграют в полуфинале
США обыграли Финляндию (5:2) в четвертьфинале чемпионата мира-2025.
Форвард «Ванкувера» Конор Гарланд отметился дублем, на счету защитника «Коламбуса» Зака Веренски две результативные передачи.
У финнов голами отметились форвард «Сиэтла» Эели Толванен и Патрик Пуйстола.
Соперник сборной США по полуфиналу станет известен после завершения всех четвертьфинальных матчей.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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