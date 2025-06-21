Подколзин о посещении русского ресторана с партнерами из «Ойлерс»: «Заказал наливки. Сказал: «Попробуйте что-то новое, а то в своих стейкхаусах все соду пьете»

Василий Подколзин предлагал партнерам по «Эдмонтону» попробовать наливки.

Ранее форвард «Эдмонтона» рассказал , что сводил партнеров по команде в русский ресторан.

«Русская музыка, официанты русские, посетители разговаривают на русском – я себя чувствовал как дома. И ребята увидели меня таким, каким не видели раньше.

Я по-русски общаюсь, быстро, живо – они говорят: «Мы тебя таким еще не видели. Ты никогда так быстро не говорил».

Начали спрашивать, что попробовать, я наливки заказывал – со вкусами. Говорю: «Это как крем-сода, клюква, вишня. Попробуйте. А то все в своих стейкхаусах соду пьете – хоть что-то новое попробуйте», – сказал Василий Подколзин .