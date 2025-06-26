Сушинский о Кузнецове: «В НХЛ способен попылить – в клубах, которые не ведут борьбу за Кубок Стэнли. В возвращение в «Вашингтон» не верю»
В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию.
Ранее агент Шуми Бабаев заявил, что игрок проведет следующий сезон в Северной Америке. Евгений Кузнецов уже играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину».
«Нет смысла делать выводы о форме Кузнецова по прошлому сезону, поскольку он, по сути, провел его на лавке. Правильнее вспомнить годы выступлений в НХЛ.
Уверен, если он хорошо поработает летом, то будет способен там еще попылить. На мой взгляд, он готов выступать на приличном уровне и в НХЛ, и в КХЛ. Евгений не такой уж возрастной парень. Есть еще порох в пороховницах.
Но в возвращение в «Вашингтон» не верю. Там в линии атаки собраны сильные молодые ребята. Однако в командах, которые не ведут борьбу за Кубок Стэнли, вполне может себя проявить», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.