Крикунов о Кузнецове: «В НХЛ у него вряд ли что-то получится. Нельзя играть всю жизнь, все заканчивают, его время пришло»

Владимир Крикунов сомневается, что Евгений Кузнецов заиграет в НХЛ.

В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию.

Ранее агент Шуми Бабаев заявил , что игрок проведет следующий сезон в Северной Америке. Евгений Кузнецов уже играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину».

«Если у Кузнецова будет возможность сыграть в НХЛ, то правильно будет снова попробовать свои силы. По тому, что мы видели в прошедшем сезоне, я не знаю, сможет ли он заиграть в НХЛ. Я думаю, вряд ли что-то там получится.

Чего не хватает сегодня Кузнецову? Приходит время. В хоккей нельзя играть всю жизнь. Все заканчивают. Нет таких людей, которые играют в хоккей вечно. У него уже пришло время.

Стареют люди. Реакция уже не та. Она пропадает. Нет нужной резкости и необходимой скорости принятия решений», – заявил бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.