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Бабаев о Кузнецове: «Большие вопросы к тому, как его использовали в КХЛ, ему было морально тяжело. В НХЛ он сможет себя проявить лучше»

Агент Евгения Кузнецова высказался о решении искать для форварда клуб в НХЛ.

В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию.

Ранее агент Шуми Бабаев заявил, что игрок проведет следующий сезон в Северной Америке. Евгений Кузнецов уже играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину».

«Я принял такое решение, проанализировал то, что было у него в КХЛ. У меня есть большие вопросы к тому, как его здесь использовали и так далее. До декабря он был одним из лучших игроков, а потом началась чехарда. Ему было морально тяжело.

Считаю, в НХЛ Евгений не сказал своего последнего слова. Там он сможет себя проявить лучше. Мне кажется, потенциал в НХЛ у него выше. Мнение Евгения? Мы поговорили с ним, я ему объяснил, а он согласился с моими доводами», – сказал Бабаев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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