Владимир Плющев: «В НХЛ у Кузнецова будут большие проблемы с трудоустройством. Ему сложно будет устроиться и в КХЛ после такого сезона в СКА»

Владимир Плющев считает, что у Кузнецова будут проблемы с трудоустройством в НХЛ.

В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию.

Ранее агент Шуми Бабаев заявил , что игрок проведет следующий сезон в Северной Америке. Евгений Кузнецов уже играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину».

«Думаю, в НХЛ у Кузнецова будут большие проблемы с трудоустройством. Может быть, в каких-то других североамериканских лигах получится найти команду.

Вообще складывается ощущение, что агенты стараются создать некий ореол вокруг Кузнецова, чтобы им заинтересовался кто-то в КХЛ. Взглянули на него незамыленным глазом и подписали.

Но ему сложно будет устроиться и в КХЛ после такого сезона в СКА . Все те причины, которые не дали ему показать свой уровень в Санкт-Петербурге, тянутся за ним», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.