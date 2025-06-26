Рыбин о словах Бабаева про Кузнецова: «Хорошая игра хорошего агента. Евгений просто не нашел себе команду в КХЛ. Большие сомнения, что его встретят в НХЛ с распростертыми объятиями»

Максим Рыбин отреагировал на слова агента Евгения Кузнецова об НХЛ.

Ранее агент Кузнецова Шуми Бабаева заявил , что игрок проведет следующий сезон в Северной Америке.

В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию. В сезоне-2024/25 на счету Кузнецова 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В 6 играх плей-офф он набрал 3 (1+2) балла.

Евгений Кузнецов ранее играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину».

– Мне кажется, это хорошая игра хорошего агента. Теперь мы прекрасно понимаем, что Евгений просто не нашел себе команду в КХЛ, возможно по финансовым запросам, а возможно по другим причинам.

Кузнецов уже уехал из НХЛ, у меня большие сомнения, что сейчас его встретят в НХЛ с распростертыми объятиями.

– Для КХЛ уход Кузнецова – потеря?

– Дисциплина – определяющий фактор и в спорте, и в жизни. У Евгения был четырехлетний контракт со СКА, играй – не хочу в шикарном городе и шикарной атмосфере.

Сейчас «Трактор » не предложил Евгению никакого контракта, даже с менее привлекательными финансовыми условиями. Думаю, что Евгений с удовольствием подписал бы контракт в КХЛ и остался в России, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.

Агент Кузнецова: «Начинаем рассматривать варианты только из НХЛ. Он еще не сказал там свое последнее слово»