Агент Кузнецова: «Начинаем рассматривать варианты только из НХЛ. Он еще не сказал там свое последнее слово»

Агент Евгения Кузнецова высказался о будущем хоккеиста.

В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию. В сезоне-2024/25 на счету Кузнецова 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В 6 играх плей-офф он набрал 3 (1+2) балла.

«Мы начинаем рассматривать варианты только из НХЛ. Я переговорил с Евгением, и мы приняли такое решение.

Есть моменты, которые подталкивают именно к этому решению. Ключевой аргумент был в том, что он еще не сказал там свое последнее слово, – это мое мнение», – сказал агент Шуми Бабаев.

Евгений Кузнецов ранее играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину».