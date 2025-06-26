Агент Кузнецова: «Начинаем рассматривать варианты только из НХЛ. Он еще не сказал там свое последнее слово»
Агент Евгения Кузнецова высказался о будущем хоккеиста.
В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию. В сезоне-2024/25 на счету Кузнецова 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В 6 играх плей-офф он набрал 3 (1+2) балла.
«Мы начинаем рассматривать варианты только из НХЛ. Я переговорил с Евгением, и мы приняли такое решение.
Есть моменты, которые подталкивают именно к этому решению. Ключевой аргумент был в том, что он еще не сказал там свое последнее слово, – это мое мнение», – сказал агент Шуми Бабаев.
Евгений Кузнецов ранее играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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