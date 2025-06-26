Агент Кузнецова о том, будет ли отдаваться приоритет «Вашингтону»: «Нет такого. Будем искать команду, где Евгений нужен. Это самое главное»
В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию.
Ранее агент Шуми Бабаева заявил, что игрок проведет следующий сезон в Северной Америке.
Евгений Кузнецов уже играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину».
– Вы написали, что некоторые клубы НХЛ уже контактировали с вами. Сможете назвать эти клубы?
– Нет, это только начало работы. Никакого предметного разговора нет. Поэтому пока все на начальной стадии. Только вчера приняли решение.
– Будет ли отдаваться приоритет «Вашингтону»?
– Нет такого, что кому-то будет отдаваться приоритет. Мы будем искать команду, где он нужен. Это самое главное.
– Ни срок, ни сумма не будут играть роли?
– Да с суммой всегда можно разобраться! – сказал агент Шуми Бабаев.
Он также добавил, что они не будут рассматривать варианты, при которых Кузнецова могут отправить в АХЛ.