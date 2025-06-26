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Агент Кузнецова о том, будет ли отдаваться приоритет «Вашингтону»: «Нет такого. Будем искать команду, где Евгений нужен. Это самое главное»

Агент Евгения Кузнецова высказался о будущем игрока в НХЛ.

В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию. 

Ранее агент Шуми Бабаева заявил, что игрок проведет следующий сезон в Северной Америке.

Евгений Кузнецов уже играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину». 

– Вы написали, что некоторые клубы НХЛ уже контактировали с вами. Сможете назвать эти клубы?

– Нет, это только начало работы. Никакого предметного разговора нет. Поэтому пока все на начальной стадии. Только вчера приняли решение.

– Будет ли отдаваться приоритет «Вашингтону»?

– Нет такого, что кому-то будет отдаваться приоритет. Мы будем искать команду, где он нужен. Это самое главное.

– Ни срок, ни сумма не будут играть роли?

– Да с суммой всегда можно разобраться! – сказал агент Шуми Бабаев.

Он также добавил, что они не будут рассматривать варианты, при которых Кузнецова могут отправить в АХЛ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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