Буре о Никитине в ЦСКА: «Он выполнил свою миссию с «Локомотивом», взял Кубок Гагарина. На месте ярославских болельщиков я бы только благодарил его штаб за то, что они сделали»

Павел Буре высказался о том, что Игорь Никитин перешел из «Локомотива» в ЦСКА.

– Будут ли матчи ЦСКА против «Локомотива» теперь носить особый характер? Ярославль обиделся, что забрали их тренеров, которые имели действующие контракты.

– У каждого свое мнение на этот счет. Я вижу то, что Никитин добился уникального достижения с «Локомотивом », подарив Ярославлю первый Кубок Гагарина. Это уже вошло в историю. И я на месте ярославских болельщиков поблагодарил бы Никитина и его штаб за то, что они сделали.

Он выполнил свою миссию с «Локомотивом» за четыре года. Нужно было взять трофей за четыре года – он его взял. Создал прецедент, привез Кубок Гагарина в Ярославль.

А дальше – жизнь продолжается. «Локомотив» сохранил почти весь чемпионский состав. Есть, как говорят, «багаж Никитина» – каким он был у ЦСКА, когда Игорь ушел, и его заменил Сергей Федоров , с которым армейцы завоевали два Кубка Гагарина подряд. Все понимают, что Никитин – фундаментальный тренер.

Я стараюсь во всем видеть хорошее. Повторю, что на месте болельщиков «Локомотива» я бы только благодарил Никитина и его помощников за то, что они сделали, – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре.