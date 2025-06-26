Буре о Никитине в ЦСКА: «Перед клубом всегда стоит задача побеждать. Максимализм армейцев идет еще с советских времен, когда 5 титулов чемпионов за 5 лет фантастикой не были»

Павел Буре высказался о том, что Игорь Никитин возглавил ЦСКА.

– ЦСКА подписал на пять лет контракты с Игорем Никитиным и его тренерским штабом. Какие у вас ожидания как у члена наблюдательного совета клуба?

– Игорь Никитин является сегодня лучшим тренером КХЛ, если он завоевал Кубок Гагарина. Не могу сказать, что у него в «Локомотиве» играли какие-то звезды. Но он так выстроил команду, что они на протяжении всего сезона играли ровно и победили заслуженно в плей-офф.

При этом напомню, что Никитин брал в 2019 году Кубок Гагарина и с ЦСКА. Чем доказал, что может побеждать с разными командами, приводя их к чемпионству. Это признак очень классного тренера.

Я надеюсь, что в ЦСКА он сделает то же самое, что он и делал раньше. И хорошо, что Игорь приходит со своим штабом. Там все опытные ребята. Но и они раньше работали в ЦСКА, тот же Дмитрий Юшкевич, и он тоже кубок выигрывал.

Это очень сильная тренерская бригада. И приятно видеть, что эти специалисты приходят в такой топовый клуб нашей страны как ЦСКА.

– Есть ли правило у армейского клуба, что тренеров увольняют, если они не выигрывают Кубок Гагарина в каком-то сезоне? Даже для Никитина взять пять кубков за пять лет – это невероятно.

– Конечно, это будет фантастика. Но перед ЦСКА всегда стоит одна задача – побеждать. Максимализм армейцев идет еще с советских времен, когда пять титулов чемпионов за пять лет фантастикой не были.

Я сам маленьким мальчиком выступал за клуб. Выходишь на свое первое соревнование на первенстве Москвы. И тебе говорят: «У тебя ЦСКА на груди. Ты обязан выиграть в каждом матче». Такой менталитет у армейцев прививается с детской хоккейной школы, – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре.