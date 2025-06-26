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«Детройт», «Монреаль» и «Бостон» интересуются Андерссоном из «Калгари» (RG)

«Детройт», «Монреаль» и «Бостон» интересуются Расмусом Андерссоном.

Об этом сообщает RG со ссылкой на свой источник в НХЛ.

Ранее появилась информация о том, что «Калгари» может обменять Расмуса Андерссона. «Флэймс» пытались подписать с игроком долгосрочный контракт, но стороны не смогли найти общий язык.

Ранее сообщалось, что «Оттава», «Каролина» и «Коламбус» входят в число команд, которые проявляют интерес к шведскому хоккеисту.

«Флэймс» определенно слушают и изучают варианты. Я слышал, что «Блю Джекетс», «Ред Уингс», «Канадиенс» и «Брюинс» интересовались Андерссоном», – сказал источник издания.

Действующее соглашение 28-летнего защитника с зарплатой 4,55 миллиона долларов рассчитано еще на один сезон.

В сезоне-2024/25 Андерссон набрал 31 (11+20) балл при полезности «минус 38» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: RG.org
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