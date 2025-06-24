«Каролина», «Коламбус» и «Оттава» интересуются Андерссоном. Защитник не подпишет долгосрочный контракт с «Калагри»
«Калгари» может обменять Расмуса Андерссона.
Действующее соглашение 28-летнего защитника с зарплатой 4,55 миллиона долларов рассчитано еще на один сезон.
Отмечается, что «Флэймс» пытались подписать с Расмусом Андерссоном долгосрочный контракт, но обе стороны не смогли найти общий язык.
«Оттава», «Каролина» и «Коламбус» входят в число команд, которые проявляют интерес к шведскому хоккеисту.
В прошедшем сезоне Андерссон набрал 31 (11+20) балл при полезности «минус 38» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Fourth Period
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