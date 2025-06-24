«Каролина», «Коламбус» и «Оттава» интересуются Андерссоном. Защитник не подпишет долгосрочный контракт с «Калагри»

«Калгари» может обменять Расмуса Андерссона.

Действующее соглашение 28-летнего защитника с зарплатой 4,55 миллиона долларов рассчитано еще на один сезон.

Отмечается, что «Флэймс» пытались подписать с Расмусом Андерссоном долгосрочный контракт, но обе стороны не смогли найти общий язык.

«Оттава », «Каролина » и «Коламбус » входят в число команд, которые проявляют интерес к шведскому хоккеисту.

В прошедшем сезоне Андерссон набрал 31 (11+20) балл при полезности «минус 38» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ .