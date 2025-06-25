Журналист Sportsnet Фрэнсис об Андерссоне: «Мог бы усилить «Даллас», «Нэшвилл», «Баффало», «Торонто». «Эдмонтон» и «Ванкувер» в списке из 6 клубов, куда Расмус точно не перейдет»

Журналист Эрик Фрэнсис порассуждал, в какой клуб может перейти Расмус Андерссон.

Действующее соглашение «Калгари» и 28-летнего защитника с зарплатой 4,55 миллиона долларов рассчитано еще на один сезон.

Отмечается, что «Флэймс» пытались подписать с Расмусом Андерссоном долгосрочный контракт, но обе стороны не смогли найти общий язык.

«Половине команд лиги не помешало бы такое усиление на правом фланге обороны, как Расмус Андерссон – он мог бы стать ценным активом для таких клубов, как «Даллас », «Нэшвилл » и «Баффало ».

Причем генеральный менеджер «Баффало» Кевин Адамс открыто заявлял о готовности обменять 9-й выбор на драфте. Учитывая, что в топ-10 этого года, по прогнозам, уйдут шесть-семь центральных нападающих с потенциалом звезд, можно не сомневаться, что [генеральный менеджер «Калгари »] Крэйг Конрой уже выходил на контакт с Адамсом – если, конечно, «Баффало» не входит в список команд, куда Андерссон переходить не желает.

Вариантом также может стать и «Торонто»: нынешний генменеджер «Лифс» Брэд Треливинг в свое время задрафтовал Андерссона и впоследствии переподписал его на выгодных условиях. Нет сомнений, что он был бы рад видеть шведа в составе еще как минимум на один сезон, особенно учитывая стремление изменить ДНК команды.

Правда, у Андерссона в контракте прописан список из шести клубов, в которые он точно не перейдет. Туда, без сомнения, входят «Эдмонтон» и «Ванкувер». Сам защитник однажды в шутку признался: «Я ненавижу «Ойлерс», я ненавижу «Кэнакс», таков уж я», – написал журналист Sportsnet Фрэнсис.

«Каролина», «Коламбус» и «Оттава» интересуются Андерссоном. Защитник не подпишет долгосрочный контракт с «Калагри»