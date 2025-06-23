«Ак Барс» подписал контракт с экс-форвардом «Баффало» Биро на год. У него 36 очков за 61 игру в сезоне АХЛ (Metaratings)

«Ак Барс» подписал контракт Брэндоном Биро на один сезон.

По ходу карьеры он провел 6 матчей в НХЛ за «Баффало » и забросил 2 шайбы.

В прошедшем сезоне Биро выступал за фарм-клуб «Сиэтла » и заработал 36 (7+29) очков за 61 игру с учетом плей-офф.

В АХЛ у 27-летнего канадца 247 матчей и 183 (56+127) результативных действия за пять сезонов.