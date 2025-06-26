Экс-генменеджер «Витязя» Варицкий может перейти в «Ак Барс» и отвечать за поиск иностранных хоккеистов (Metaratings)

Игорь Варицкий может перейти в «Ак Барс».

Бывший генеральный менеджер «Витязя » может продолжить карьеру в казанском клубе в качестве специалиста, отвечающего за поиск иностранных игроков.

Как сообщает Metaratings, стороны ведут переговоры.

КХЛ ранее сообщила , что «Витязь» не примет участие в следующем сезоне. С 2013 года Варицкий работал на посту генерального менеджера команды.