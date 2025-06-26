Экс-генменеджер «Витязя» Варицкий может перейти в «Ак Барс» и отвечать за поиск иностранных хоккеистов (Metaratings)
Игорь Варицкий может перейти в «Ак Барс».
Бывший генеральный менеджер «Витязя» может продолжить карьеру в казанском клубе в качестве специалиста, отвечающего за поиск иностранных игроков.
Как сообщает Metaratings, стороны ведут переговоры.
КХЛ ранее сообщила, что «Витязь» не примет участие в следующем сезоне. С 2013 года Варицкий работал на посту генерального менеджера команды.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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