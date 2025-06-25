0

Биро заработает 35 млн рублей за сезон в «Ак Барсе» («Бизнес Online»)

Зарплата Брэндона Биро в «Ак Барсе» составит 35 млн рублей.

Как сообщает «Бизнес Online», стороны договорились об однолетнем контракте с зарплатой 35 млн рублей. «Ак Барс» и нападающий достигли принципиальных договоренностей.

В прошедшем сезоне Брэндон Биро выступал за фарм-клуб «Сиэтла» и набрал 36 (7+29) очков за 61 игру с учетом плей-офф.

Всего на счету 27-летнего канадца 247 матчей и 183 (56+127) баллов в АХЛ. По ходу карьеры он также провел 6 матчей в НХЛ за «Баффало» и забросил 2 шайбы.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
logoАк Барс
возможные переходы
logoБрэндон Биро
деньги
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
22 команды сыграют в КХЛ в сезоне-2025/26 – это повторение антирекорда лиги
84вчера, 20:21
«Ак Барс» подписал контракт с экс-форвардом «Баффало» Биро на год. У него 36 очков за 61 игру в сезоне АХЛ (Metaratings)
1023 июня, 20:37
Петан перешел в «Амбри-Пиотту». У форварда 11+33 в прошлом сезоне за «Ак Барс»
1123 июня, 17:20
Главные новости
Крикунов о включении Могильного в Зал славы: «Трамп как-то перевернул ситуацию, видимо. Они там пыжатся и пытаются ему противостоять, но боятся его расстроить»
313 минут назад
Комтуа подпишет новый контракт с «Динамо» («СЭ»)
926 минут назад
Ротенберг о Могильном в Зале славы: «Легенда. В детстве смотрел на него с восхищением – он был моим кумиром, примером того, как нужно бороться, побеждать»
241 минуту назадФото
«Адмирал» получил Коледова и денежную компенсацию от «Авангарда» в обмен на права на Степанова
4сегодня, 10:34
Овечкин – самый популярный спортсмен в России по данным Спортса” и Signal. Медведев – 2-й, Валиева – 3-я, Месси – 4-й, Роналду – 5-й, Загитова и Трусова поделили 6-е место
53сегодня, 10:30
Жафяров подписал контракт с «Нефтехимиком» на год
1сегодня, 10:09
«Авангард» объявит о переходе Потуральски, ЦСКА – Мартина, когда они получат инвентарь. Американские компании не хотят делать клюшки для игроков, уезжающих в Россию («Матч ТВ»)
17сегодня, 09:30
Фетисов о Могильном в Зале славы: «Саша – достойный член золотого пантеона современного хоккея. Для меня до сих пор загадка: почему так долго затягивали с его включением?»
1сегодня, 09:13
«Авангард» обменяет Коледова в «Адмирал» («Чемпионат»)
12сегодня, 08:57
Тарасенко – 16-й в топ-40 кандидатов на обмен по версии Daily Faceoff, Любушкин – 28-й, Петерка – 1-й, Кайру – 2-й, Байрэм – 3-й
7сегодня, 08:34
Ко всем новостям
Последние новости
Жафяров заработает около 20 млн рублей за год в «Нефтехимике» («СЭ»)
151 минуту назад
«Трактор» продлил контракт с Горюновым-Рольгизером на год
2сегодня, 09:58
Федоров о Могильном в Зале славы: «Награда нашла своего героя! Поздравляю Сашу. Заслуженно! Вовремя!»
2сегодня, 09:41
Дорожко подписал контракт с «Амуром» до 2027 года
сегодня, 08:49
Шохину выбрали под 13-м номером на драфте PWHL, Кадирову – под 45-м. Впервые в истории лиги задрафтовали двух россиянок
3сегодня, 07:50
Бродер о Могильном: «Улыбнулся, услышав, что он наконец-то в Зале славы. Почему, черт возьми, это заняло столько времени?»
1сегодня, 06:56
Костин не получит от «Сан-Хосе» квалификационное предложение, вероятно. Форвард может стать свободным агентом (Daily Faceoff)
5сегодня, 05:53
Торнтон о включении в Зал славы: «Святые угодники, меня трясет. Какая огромная честь, ценю это»
2сегодня, 05:25
«Тампа» не продлит контракт с Эткинсоном. 36-летний форвард станет свободным агентом
8сегодня, 04:59
Экс-тренер «Чикаго» Ричардсон назначен помощником в «Нэшвилл»
1сегодня, 03:51