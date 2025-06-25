Биро заработает 35 млн рублей за сезон в «Ак Барсе» («Бизнес Online»)

Зарплата Брэндона Биро в «Ак Барсе» составит 35 млн рублей.

Как сообщает «Бизнес Online», стороны договорились об однолетнем контракте с зарплатой 35 млн рублей. «Ак Барс » и нападающий достигли принципиальных договоренностей.

В прошедшем сезоне Брэндон Биро выступал за фарм-клуб «Сиэтла» и набрал 36 (7+29) очков за 61 игру с учетом плей-офф.

Всего на счету 27-летнего канадца 247 матчей и 183 (56+127) баллов в АХЛ. По ходу карьеры он также провел 6 матчей в НХЛ за «Баффало» и забросил 2 шайбы.