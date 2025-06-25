Губерниев о включении Могильного в Зал славы: «Россия по-прежнему кует суперзвезд для НХЛ, это важно, но не поможет нам вернуться на турниры»
Дмитрий Губерниев высказался о включении Александра Могильного в Зал славы.
– Все по делу. Уезжали люди по‑разному, но реализовали себя по полной программе, это суперзвезды мирового хоккея. Поздравляю Александра.
– Насколько важно, что россиянина вводят в Зал славы НХЛ во время отстранения российских спортсменов даже в том же хоккее?
– Поскольку люди реализовали себя в НХЛ, то это важно для самой лиги. Если будем надувать щеки и говорить, как это важно для нас и позволит нам вернуться…
Это важно для нас, потому что мы по‑прежнему куем суперзвезд для НХЛ. Но это никак не поможет нам вернуться. И Бобровский после этого Кубок Стэнли в Россию не привезет, – сказал комментатор и телеведущий.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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