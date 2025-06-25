Губерниев о включении Могильного в Зал славы: «Россия по-прежнему кует суперзвезд для НХЛ, это важно, но не поможет нам вернуться на турниры»

Дмитрий Губерниев высказался о включении Александра Могильного в Зал славы.

– Все по делу. Уезжали люди по‑разному, но реализовали себя по полной программе, это суперзвезды мирового хоккея. Поздравляю Александра.

– Насколько важно, что россиянина вводят в Зал славы НХЛ во время отстранения российских спортсменов даже в том же хоккее?

– Поскольку люди реализовали себя в НХЛ, то это важно для самой лиги. Если будем надувать щеки и говорить, как это важно для нас и позволит нам вернуться…

Это важно для нас, потому что мы по‑прежнему куем суперзвезд для НХЛ . Но это никак не поможет нам вернуться. И Бобровский после этого Кубок Стэнли в Россию не привезет, – сказал комментатор и телеведущий.