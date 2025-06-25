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Плющев о включении Могильного в Зал славы: «Давно заслужил. Непонятны критерии отбора, почему была длительная пауза после завершения карьеры»

Владимир Плющев высказался о включении Александра Могильного в Зал славы.

«Мне не совсем понятны критерии отбора в Зал хоккейной славы и почему была такая длительная пауза между завершением карьеры Александра и его попаданием в него.

Но хорошо, что все-таки он туда вошел, хоть и спустя продолжительное время. Могильный — это очень яркий игрок, проведший немало сильных сезонов в НХЛ, поэтому поздравляю его с попаданием в Зал хоккейной славы, он давно заслужил этого.

Все-таки для каждого игрока, который выступал в НХЛ, приятно ощутить столь высокую оценку его заслуг», – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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