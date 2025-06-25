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Кэйн об уходе из «Эдмонтона»: «Благодарю за доверие, навсегда запомню наши плей-офф. Стать игроком «Ванкувера» – честь, жду возможности сыграть перед родными трибунами»

Эвандер Кэйн поблагодарил руководство и болельщиков «Эдмонтона» за доверие.

Сегодня стало известно об обмене 33-летнего канадского форварда в «Ванкувер». 

«Мое время в «Ойлерс» подошло к концу, и я хочу воспользоваться моментом, чтобы искренне поблагодарить всю организацию, своих партнеров по команде и потрясающее сообщество Эдмонтона.

Спасибо владельцам «Ойлерс», менеджменту, тренерскому штабу и медицинской команде за доверие и за то, что дали мне возможность быть частью такой уважаемой франшизы. Ваша поддержка значила для меня все, и я всегда буду благодарен за шанс носить сине-оранжевый свитер.

Партнерам – спасибо за совместную борьбу, дружбу и воспоминания. Я навсегда запомню наши плей-офф, все взлеты и падения и ту гордость, с которой мы выходили на лед бок о бок в составе особенной команды.

Болельщикам – огромное спасибо за то, что приняли меня и всегда поддерживали, несмотря ни на что. Rogers Place всегда гремел, и я горжусь тем, что имел честь играть в таком хоккейном городе. Моя семья и я завели здесь невероятные связи, которые останутся с нами навсегда.

А теперь я с огромным волнением жду следующей главы своей карьеры в «Кэнакс». Для меня это честь – стать частью клуба, за которым я с детства следил с восхищением.

Ванкувер – город, который живет хоккеем, и я с нетерпением жду возможности снова сыграть перед родными трибунами, как это было много лет назад, когда я выступал за «Ванкувер Джайэнтс», – написал Эвандер Кэйн

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Эвандера Кэйна
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