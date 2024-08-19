«Эдмонтон» выменял Подколзина у «Ванкувера», отдав выбор в 4-м раунде драфта

«Эдмонтон» выменял форварда Василия Подколзина у «Ванкувера».

«Кэнакс» получили в сделке выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2025, изначально принадлежавший «Оттаве».

В апреле этого года 23-летний россиянин подписал новый контракт на 2 года со средней зарплатой 1 миллион долларов за сезон.

В минувшем сезоне провел 19 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 2 (0+2) очка. Также в его активе 2 игры в розыгрыше Кубка Стэнли. В 44 играх в АХЛ – 28 (15+13) баллов.

Всего в регулярках НХЛ за карьеру у нападающего 137 игр и 35 (18+17) очков.

Роман Ротенберг: «Подколзин – лучший игрок мира в своем возрасте. Его можно сравнить с Макдэвидом» (2018 год)