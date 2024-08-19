«Эдмонтон» выменял Подколзина у «Ванкувера», отдав выбор в 4-м раунде драфта

Теги переходы Ванкувер Эдмонтон НХЛ Драфт НХЛ Василий Подколзин Хоккей

«Эдмонтон» выменял форварда Василия Подколзина у «Ванкувера».

«Кэнакс» получили в сделке выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2025, изначально принадлежавший «Оттаве». 

В апреле этого года 23-летний россиянин подписал новый контракт на 2 года со средней зарплатой 1 миллион долларов за сезон. 

В минувшем сезоне Подколзин провел 19 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 2 (0+2) очка. Также в его активе 2 игры в розыгрыше Кубка Стэнли. В 44 играх в АХЛ – 28 (15+13) баллов. 

Всего в регулярках НХЛ за карьеру у нападающего 137 игр и 35 (18+17) очков. 

Роман Ротенберг: «Подколзин – лучший игрок мира в своем возрасте. Его можно сравнить с Макдэвидом» (2018 год)

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15 комментариев
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недостающая деталь пазла которой не хватило для победы в кубке
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Наконец-то русский Макдэвид и канадский Макдэвид воссоединились)
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Ща Вася прокачает бегунка ))
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Ответ e1ther - e1ther
за сольют в паре с,условным,Сиси,и потворят оффер-шит только цыгель-цыгель,могут и не успеть)
уже. Сиси уехал.
по сусекам на Броберга наскребут
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Ответ dmitrii zukov
акулы
тихоокеанский помогает своим,битва против центрального))) интересно)))
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Удачи Василий. Надеюсь заиграет в топ-6.
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Ну вот и нашли замену Холлоуэю, теперь может ехать в свой Сент-Луис☺
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два дня у болото осталось,до часа икс))
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Ответ dmitrii zukov
уже. Сиси уехал. по сусекам на Броберга наскребут
акулы
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Ответ e1ther - e1ther
тихоокеанский помогает своим,битва против центрального))) интересно)))
И вдобавок акулы хороший проект в отличии от нефтянки)
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