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Гончар, Могильный, Тео Флери, Зеттерберг, Джозеф, Хара и Торнтон – в числе кандидатов на попадание в Зал хоккейной славы в этом году по версии сайта НХЛ

Сергей Гончар и Александр Могильный – кандидаты на попадание в Зал славы.

Во вторник председатель правления Зала хоккейной славы в Торонто Лэнни Макдоналд и руководитель отборочного комитета Рон Фрэнсис назовут имена новых членов. 

Согласно уставу, в один год могут быть избраны максимум 4 хоккеиста (и 2 хоккеистки). Кандидаты не должны играть на профессиональном уровне в любом из трех предыдущих сезонов.

Для включения в Зал кандидата должны поддержать не менее 75% участников отборочного комитета, состоящего из 18 человек

Официальный сайт НХЛ назвал бывших игроков, которые могут попасть в Зал славы с первой попытки. Это Здено Хара, Райан Гецлаф, Данкан Кит, Кэри Прайс, Туукка Раск, Джейсон Спецца и Джо Торнтон. 

В список кандидатов, ожидающих своей очереди год или более, были включены Род Бринд’Амор, Венсан Дамфусс, Патрик Элиаш, Теорен Флери, Сергей Гончар, Кертис Джозеф, Патрик Марло, Райан Миллер, Александр Могильный, Берни Николлс, Пекка Ринне, Кит Ткачак, Джастин Уильямс и Хенрик Зеттерберг.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Зал хоккейной славы
logoСергей Гончар
logoАлександр Могильный
logoНХЛ
logoЗдено Хара
logoТуукка Раск
logoДжейсон Спецца
logoДанкан Кит
logoДжо Торнтон
logoКэри Прайс
logoРон Фрэнсис
logoЛэнни Макдоналд
logoРайан Гецлаф
Берни Николлс
logoРайан Миллер
logoТео Флери
logoРод Бринд′Амор
logoДжастин Уильямс
logoПекка Ринне
logoПатрик Элиаш
Кертис Джозеф
logoПатрик Марло
Кит Ткачак
logoХенрик Зеттерберг
Венсан Дамфусс
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