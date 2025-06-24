Гончар, Могильный, Тео Флери, Зеттерберг, Джозеф, Хара и Торнтон – в числе кандидатов на попадание в Зал хоккейной славы в этом году по версии сайта НХЛ

Сергей Гончар и Александр Могильный – кандидаты на попадание в Зал славы.

Во вторник председатель правления Зала хоккейной славы в Торонто Лэнни Макдоналд и руководитель отборочного комитета Рон Фрэнсис назовут имена новых членов.

Согласно уставу, в один год могут быть избраны максимум 4 хоккеиста (и 2 хоккеистки). Кандидаты не должны играть на профессиональном уровне в любом из трех предыдущих сезонов.

Для включения в Зал кандидата должны поддержать не менее 75% участников отборочного комитета, состоящего из 18 человек .

Официальный сайт НХЛ назвал бывших игроков, которые могут попасть в Зал славы с первой попытки. Это Здено Хара, Райан Гецлаф, Данкан Кит, Кэри Прайс, Туукка Раск, Джейсон Спецца и Джо Торнтон.

В список кандидатов, ожидающих своей очереди год или более, были включены Род Бринд’Амор, Венсан Дамфусс, Патрик Элиаш, Теорен Флери, Сергей Гончар , Кертис Джозеф, Патрик Марло, Райан Миллер, Александр Могильный , Берни Николлс, Пекка Ринне, Кит Ткачак, Джастин Уильямс и Хенрик Зеттерберг.