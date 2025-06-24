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Быков о снятии «Витязя»: «Не думаю, что это бьет по имиджу лиги. Печально и жалко, в первую очередь для болельщиков в Московской области»

Вячеслав Быков отреагировал на снятие «Витязя» с КХЛ.

«Я не думаю, что эта ситуация бьет по имиджу лиги. Важно, какие решения будут приниматься дальше.

Печально и жалко, в первую очередь для болельщиков в Московской области. Жалко и ребятишек, которые воочию смотрели на мастерство и перенимали опыт. Ребята постараются трудоустроиться в другие команды.

Лига должна следить, чтобы таких ситуаций не возникало. Всегда печально, что команда уходит», – сказал бывший главный тренер сборной России. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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