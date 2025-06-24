Плющев о возможной замене «Витязя»: «Нужно ли менять шило на мыло, если клуб не будет соответствовать требованиям. Если принимать, то он должен что-то привнести, лига и так падает в мастерстве»

Владимир Плющев порассуждал о возможной замене «Витязю» в КХЛ.

Сегодня КХЛ объявила, что подмосковный клуб не сыграет в следующем сезоне. Ранее стало известно, что подмосковный клуб будет расформирован из-за отсутствия финансирования.

«Вопрос к КХЛ. Нужно ли менять шило на мыло, если клуб будет не соответствовать требованиям. Если клуб будет на что-то претендовать, это другое.

У КХЛ есть сетка регламентов, необходимо провентилировать вопрос. Если принимать клуб, то для того, чтобы он что-то привнес. В ином случае... У нас и так лига падает в мастерстве», – сказал бывший главный тренер сборной России.