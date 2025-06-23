«Гашек русофобски настроен, ведет себя как Украина». Депутат Журова о критике чеха в адрес НХЛ из-за флагов России на параде «Флориды»

Светлана Журова ответила Доминику Гашеку, раскритиковавшему НХЛ.

Бывший голкипер клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии осудил лигу за фото и видео с чемпионского парада «Флориды». Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов приняли в нем участие, обернувшись в российские флаги.

«Гашек ведет себя как Украина. Человек настроен русофобски, и его невозможно остановить. Но руководство НХЛ на его слова не обратит никакого внимания, они будут делать то, что считают нужным. И никто извне им ничего посоветовать не может.

Если наши игроки вносят большой вклад в победу команды, то не упоминать о них было бы странно.

Гашек может говорить что угодно, но точно не ему решать, как и что делать НХЛ. НХЛ сама со всем справится», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова .

Депутат Свищев о Гашеке: «Не состоялся ни как политик, ни как тренер – это его бесит. Он работает на самопиар, чтобы пенсионера хоть кто-то помнил»