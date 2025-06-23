Депутат Свищев о Гашеке: «Не состоялся ни как политик, ни как тренер – это его бесит. Он работает на самопиар, чтобы пенсионера хоть кто-то помнил»

Дмитрий Свищев заявил, что высказывания Доминика Гашека работают на самопиар.

Бывший голкипер клубов НХЛ и сборной Чехии раскритиковал НХЛ за фото и видео с чемпионского парада «Флориды». Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов приняли в нем участие, обернувшись в российские флаги.

«Считаю, что в НХЛ уже давно перестали обращать внимание на умалишенности, которые мы слышим от некогда знаменитого вратаря.

И, конечно, слушать новые фантазии человека, находящегося в преклонном возрасте, уже никому не интересно. Он просто работает на самопиар, чтобы пенсионера хоть кто-то помнил.

Гашек в свое время был известным хоккеистом, но сейчас он уже не состоялся ни как политик, ни как тренер. Это его бесит и раздражает. Поэтому нам надо стойко пережить этот момент.

Конечно, его нападки и гавканье будут продолжаться достаточно длительное время, но на них никто не обращает внимания. И в НХЛ никто, конечно же, не будет уменьшать заслуги наших ребят, потому что они являются одними из лидеров своих команд.

Наши ребята молодцы, они выиграли Кубок Стэнли – это их достойная награда», – депутат Госдумы Дмитрий Свищев .

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