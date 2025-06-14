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Дмитрий Губерниев: «Скоро Гашек осудит Зевса и скажет, что тот не имеет права быть олимпийским богом. Мы не можем помочь, мы не психиатры»

Дмитрий Губерниев пошутил, что Доминик Гашек скоро осудит Зевса.

Ранее бывший вратарь клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии раскритиковал госсекретаря США Марко Рубио за то, что он от имени американских граждан поздравил россиян с Днем России.

«Скоро Доминик Гашек осудит Зевса и скажет, что тот не имеет права быть олимпийским богом.

Не хочу комментировать человека, который тяжело болен. У Гашека большие проблемы даже не психологического, а психического свойства. Мы ему ничем помочь уже не можем, мы не психиатры», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Гашек о возможном недопуске России на ОИ-2026: «Прекрасная новость для всего демократического мира. Это решение может спасти множество жизней»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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