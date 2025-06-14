Дмитрий Губерниев: «Скоро Гашек осудит Зевса и скажет, что тот не имеет права быть олимпийским богом. Мы не можем помочь, мы не психиатры»

Дмитрий Губерниев пошутил, что Доминик Гашек скоро осудит Зевса.

Ранее бывший вратарь клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии раскритиковал госсекретаря США Марко Рубио за то, что он от имени американских граждан поздравил россиян с Днем России.

«Скоро Доминик Гашек осудит Зевса и скажет, что тот не имеет права быть олимпийским богом.

Не хочу комментировать человека, который тяжело болен. У Гашека большие проблемы даже не психологического, а психического свойства. Мы ему ничем помочь уже не можем, мы не психиатры», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .

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