«Салават» выменял Стюарта у «Витязя» и 21-летнего форварда Хворова у «Авангарда»

«Салават Юлаев» объявил о переходе Дина Стюарта.

«Салават» и «Витязь» произвели обмен, подмосковный клуб получил денежную компенсацию за 27-летнего защитника. Сообщалось , что она составит 5 млн рублей.

Стюарт заключил двухлетний контракт с уфимцами.

Канадец дебютировал в КХЛ в прошедшем сезоне. Он провел 52 матча и набрал 15 (5+10) очков.

Также в «Салават» в результате обмена перешел 21-летний форвард системы «Авангарда» Николай Хворов. Омский клуб получил денежную компенсацию.

В сезоне-2024/25 Хворов провел 35 матчей в регулярном чемпионате МХЛ за «Омских Ястребов», в которых набрал 40 (19+21) очков. Также на его счету 3 результативные передачи в 8 играх плей-офф.