«Салават» выкупил канадского защитника Стюарта у «Витязя» за 5 млн рублей («СЭ»)
«Салават» выкупил защитника Дина Стюарта у «Витязя» за 5 млн рублей.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В минувшем сезоне 27-летний канадец провел 52 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ, в которых набрал 15 (5+10) очков при полезности «+5» и среднем времени на льду 17:06.
В конце мая подмосковный клуб объявил о подписании нового контракта с игроком на 2 года.
Ранее стало известно, что «Витязь» покинет КХЛ и будет расформирован из-за отсутствия финансирования.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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