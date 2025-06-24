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«Салават» выкупил канадского защитника Стюарта у «Витязя» за 5 млн рублей («СЭ»)

«Салават» выкупил защитника Дина Стюарта у «Витязя» за 5 млн рублей.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». 

В минувшем сезоне 27-летний канадец провел 52 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ, в которых набрал 15 (5+10) очков при полезности «+5» и среднем времени на льду 17:06. 

В конце мая подмосковный клуб объявил о подписании нового контракта с игроком на 2 года. 

Ранее стало известно, что «Витязь» покинет КХЛ и будет расформирован из-за отсутствия финансирования.

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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