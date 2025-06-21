Тренер академии «Ак Барса» о том, что Бобровский не получил «Конн Смайт»: «Политические игры по отношению к России, другого расклада быть не может»

Тренер академии «Ак Барса» высказался о том, что Сергея Бобровского не признали MVP плей-офф.

Лучший снайпер плей-офф-2025 Сэм Беннетт стал обладателем «Конн Смайт Трофи». Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский стал 3-м в голосовании.

«На мой взгляд, Сергей в этом году – однозначно лучший игрок плей-офф. Глядя на его статистику, наблюдая за его творчеством на протяжении всей этой серии, даже спорить бесполезно.

Человек, участвуя во всех 16 победных матчах и имея такую статистику, отыграв три игры на ноль, не может быть не признан. Это просто непонятное решение. Играя в ключевых моментах так, как умеет только Сергей, не провалив ни одной игры за все серии.

Сергей показал настолько большой класс, просто огромный прогресс, невозможно недооценить его заслугу в этой победе. Я считаю, что это однозначно лучший игрок плей-офф.

Не хотелось бы делать сноску на какие-то политические игры в НХЛ по отношению к России, но я думаю, что другого расклада быть не может.

С таким вкладом в получение кубка, как это сделал Сергей, не нужно смотреть на амплуа игроков. Самое главное – трезвая оценка вклада хоккеистов в достижение результата. Сейчас Сергей однозначно лучший вратарь в мире», – сказал специалист по развитию вратарей академии «Ак Барса » Кирилл Кореньков.