Отец Бобровского: «Плей-офф НХЛ смотрели в Новокузнецке, на родной земле – традиция. В 2023-м поехали на финал, «Флорида» уступила. В следующем год пойдем за третьим трофеем!»

Отец Сергея Бобровского рассказал, что смотрел игры Кубка Стэнли в Новокузнецке.

– Вы сейчас не в Майами?

– Нет. Весь плей-офф смотрели в Новокузнецке, на родной земле. А как только «Флорида » выиграла – сразу поехали в Питер, где живем и мы с женой, и сын, когда летом приезжает из Америки. Сережа собирается домой через пару недель. В прошлом году он оставался в Майами до парада, а потом сразу в Россию.

– Не было в этом году желания съездить на плей-офф во Флориду?

– Не хотели! Зачем нарушать хорошие традиции? Это же как с тем, чтобы трогать или нет приз за победу в конференции. У хоккеистов есть одни суеверия, у их родителей – другие.

– Сергей планирует участвовать в Матче года звезд НХЛ против КХЛ?

– Да.

– Когда он в первый раз пообщался с вами после победы в Кубке Стэнли-2025?

– Нам сын, счастливый, позвонил из раздевалки. Гордимся им, о чем не раз ему говорили!

– Смотреть весь плей-офф в Новокузнецке – примета еще с прошлого года? Чтобы у Сергея через вас во время Кубка была прямая связь с родными местами?

– В какой-то степени да. Тут похоронены мои родители и родители жены, его дедушки с бабушками. Проведать, навести порядок на могилках, завершить накопившиеся дела...

И заодно посмотреть хоккей, что вдвойне удобно, поскольку матчи начинались в семь утра по местному времени – это гораздо лучше, чем в три по московскому. Хотя мы в любом случае смотрим все игры «Пантерс» в прямом эфире – где бы в это время ни находились.

В 2023 году поехали на финал, и команда уступила. После этого решили на главные серии плей-офф в 2024 и 2025 годах не ездить.

В прошлом году смотрели в Новокузнецке. Победили! Сейчас решили сделать так же. В следующем году, даст Бог, тем же путем пойдем за третьим трофеем! – заявил Андрей Бобровский.