  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Отец Бобровского: «Плей-офф НХЛ смотрели в Новокузнецке, на родной земле – традиция. В 2023-м поехали на финал, «Флорида» уступила. В следующем год пойдем за третьим трофеем!»
0

Отец Бобровского: «Плей-офф НХЛ смотрели в Новокузнецке, на родной земле – традиция. В 2023-м поехали на финал, «Флорида» уступила. В следующем год пойдем за третьим трофеем!»

Отец Сергея Бобровского рассказал, что смотрел игры Кубка Стэнли в Новокузнецке.

– Вы сейчас не в Майами?

– Нет. Весь плей-офф смотрели в Новокузнецке, на родной земле. А как только «Флорида» выиграла – сразу поехали в Питер, где живем и мы с женой, и сын, когда летом приезжает из Америки. Сережа собирается домой через пару недель. В прошлом году он оставался в Майами до парада, а потом сразу в Россию.

– Не было в этом году желания съездить на плей-офф во Флориду?

– Не хотели! Зачем нарушать хорошие традиции? Это же как с тем, чтобы трогать или нет приз за победу в конференции. У хоккеистов есть одни суеверия, у их родителей – другие.

Сергей планирует участвовать в Матче года звезд НХЛ против КХЛ?

– Да.

– Когда он в первый раз пообщался с вами после победы в Кубке Стэнли-2025?

– Нам сын, счастливый, позвонил из раздевалки. Гордимся им, о чем не раз ему говорили!

– Смотреть весь плей-офф в Новокузнецке – примета еще с прошлого года? Чтобы у Сергея через вас во время Кубка была прямая связь с родными местами?

– В какой-то степени да. Тут похоронены мои родители и родители жены, его дедушки с бабушками. Проведать, навести порядок на могилках, завершить накопившиеся дела...

И заодно посмотреть хоккей, что вдвойне удобно, поскольку матчи начинались в семь утра по местному времени – это гораздо лучше, чем в три по московскому. Хотя мы в любом случае смотрим все игры «Пантерс» в прямом эфире – где бы в это время ни находились.

В 2023 году поехали на финал, и команда уступила. После этого решили на главные серии плей-офф в 2024 и 2025 годах не ездить.

В прошлом году смотрели в Новокузнецке. Победили! Сейчас решили сделать так же. В следующем году, даст Бог, тем же путем пойдем за третьим трофеем! – заявил Андрей Бобровский.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКубок Стэнли
logoФлорида
logoСпорт-Экспресс
logoНХЛ
logoСергей Бобровский
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бобровский выступил с речью на чемпионском параде «Флориды»: «Отличный сезон, прекрасный плей-офф, великолепная победа. Бог даст, мы соберемся здесь и в следующем году»
3вчера, 20:04
Бобровский и Куликов с флагами России поучаствовали в чемпионском параде «Флориды»
63вчера, 16:46Фото
Дмитрий Силантьев: «Бобровский мотивирует не опускать руки. В него не верили, но он продолжал работать и выиграл два Кубка Стэнли»
20 июня, 20:36
Главные новости
Рыбин о хоккее в РФ: «У нас не засилье богатых детей, приходят те, кто может себе позволить. Выдайте малообеспеченным форму, клюшки, они будут сосредоточены на спорте, станут лучшими»
353 минуты назад
«Виннипег» – самый нежеланный клуб у участников драфта НХЛ, большинство хотят в «Даллас», «Торонто», «Сан-Хосе» и «Нэшвилл». 58% следят за своим местом в рейтингах
5сегодня, 21:21
Щитов о «Витязе»: «Начинал, как в лихих 90-х – драками. Потом через клуб прошли звезды: Панарин, Марков, Анисин, Тимкин, Назаров. Против старого «Витязя» никому не пожелал бы играть»
3сегодня, 20:22
Рыбин о словах Фетисова про хоккей в РФ: «Москва обеспечена формой, а другие регионы? Пусть в Жуковском каток посмотрит – он с ума сойдет. Каких Овечкиных мы должны выпускать?»
38сегодня, 20:07
Фетисов о Бобровском и Куликове с флагами РФ на параде «Флориды»: «Для такого поступка что‑то должно быть между ног, мужское начало должно присутствовать. Молодцы! Мужики!»
6сегодня, 19:44
Роман Ротенберг: «Тренировать детей – подарок судьбы. Спасибо ребятам за эмоции и самоотдачу. Продолжаем работать»
11сегодня, 19:05
Овечкин сыграл с Павлюченко и Фридзоном в пляжный волейбол во время отдыха в Турции
57сегодня, 18:47Фото
Новиков о Ротенберге: «Питерский хоккейный Дон Кихот с массой идей и начинаний. Но короля играет свита, в СКА она не сыграла»
25сегодня, 18:10
Ротенберг о Малкине: «Усилит любой клуб КХЛ, если вернется – как и Овечкин. Они амбассадоры нашего хоккея»
18сегодня, 17:30
Петан перешел в «Амбри-Пиотту». У форварда 11+33 в прошлом сезоне за «Ак Барс»
11сегодня, 17:20
Ко всем новостям
Последние новости
Бердников о Шабанове в НХЛ: «Важно, в какой клуб он попадет. Вспомним Шипачева: приехал в НХЛ звездой КХЛ, сыграл 3 матча и уехал. Хотел бы видеть Максима в «Рейнджерс», Панарину нужна подмога»
27 минут назад
Плющев про АКМ в КХЛ: «Будет то же, что и «Витязь», только на 2-3 сезона. Откуда в Туле финансирование?»
сегодня, 20:46
«Ак Барс» подписал контракт с экс-форвардом «Баффало» Биро на год. У него 36 очков за 61 игру в сезоне АХЛ (Metaratings)
2сегодня, 20:37
Марченко о смерти Годро: «Трагедия сплотила «Коламбус». Его место сохранилось в раздевалке, многие трогают его свитер, краги перед игрой – это дает стимул»
сегодня, 19:53
Кронин возглавил фарм «Миннесоты». «Анахайм» уволил тренера, дважды подряд не выйдя в плей-офф при нем
1сегодня, 19:17
Сафронов о словах Фетисова про хоккей в РФ: «Мы следим за сборной, КХЛ, но детско-юношеский спорт – фундамент, им нужно заниматься комплексно»
сегодня, 18:33
Каменский о замене «Витязя» на АКМ: «КХЛ должна получить финансовые гарантии, чтобы был аэропорт, гостиницы, условия для комфортного существования хоккеистов»
1сегодня, 18:23
«Бостон» будет использовать 2 варианта логотипа: на темном фоне для домашних матчей и на светлом для выездных
3сегодня, 18:02Фото
Плющев о роспуске «Витязя»: «Если финансы поют романсы, вопросов нет. Ребята создали хорошую инфраструктуру, детско-юношескую школу, интересных воспитанников, жаль»
1сегодня, 17:39
«Торпедо» продлило контракт с Виноградовым на 2 года. У 22-летнего форварда 8+10 в 43 матчах
2сегодня, 16:23