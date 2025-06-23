Марченко о смерти Годро: «Трагедия сплотила «Коламбус». Его место сохранилось в раздевалке, многие трогают его свитер, краги перед игрой – это дает стимул»
Кирилл Марченко высказался о влиянии Джонни Годро на «Коламбус».
Напомним, форвард «Блю Джекетс» и его младший брат Мэтью были сбиты машиной во время катания на велосипедах.
«Это сказалось на всех. Был траур не только в команде, но и по всей лиге. Тяжело про это говорить, но это нас сплотило.
Его место сохранилось в раздевалке, там всегда висит его игровой свитер. Многие постоянно трогают его свитер перед игрой, краги. Это дает нам дополнительный стимул.
Такая трагедия… Никому не пожелаешь. Очень жалко его семью», – сказал нападающий «Коламбуса».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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