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Бердников о Кузнецове в «Тракторе»: «Ему было бы приятно закончить там карьеру, но челябинский болельщик очень суровый. Там тяжело морально»

Вадим Бердников оценил шансы Евгения Кузнецова перейти в «Трактор».

Ранее СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию.

В сезоне-2024/25 на счету Кузнецова 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного Фонбет чемпионата КХЛ. В 6 играх плей-офф он набрал 3 (1+2) балла.

– Евгений Кузнецов пока без клуба. На ваш взгляд, где он может продолжить карьеру?

– Не могу прогнозировать. Дай Бог, чтобы Женя еще поиграл, и на хорошем уровне. Хочется, чтобы таких креативных игроков было побольше. И я уверен, он может еще порадовать своей игрой. Мало таких хоккеистов, за которыми приятно наблюдать каждую смену. Любой может что-то почерпнуть из его игры.

Даже меня, профессионального хоккеиста, заставляет задуматься, как он это сделал и почему захотел это здесь применить. А детям этому вообще необходимо учиться.

– В Челябинске разное отношение к Кузнецову. Кто-то очень хочет, чтобы он вернулся в «Трактор», кто-то – резко против.

– Наш челябинский болельщик всегда очень суровый. Конечно, мнения разойдутся, у всех разное отношение. Кто-то рассуждает по личным причинам, кто-то – по хоккейным, и считает, что «Трактору» нужны другие игроки.

Я думаю, ему было бы приятно провести несколько сезонов в Челябинске или закончить там карьеру. Но я не знаю, какие у него планы.

В Челябинске тяжело морально, и болельщики там не церемонятся – или пан, или пропал, – сказал бывший игрок «Трактора» Вадим Бердников.

Агент Кузнецова: «Работаем в двух направлениях – КХЛ и НХЛ. У нас нет точной даты, когда мы должны определиться с новым клубом»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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